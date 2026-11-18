Первая трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдёт в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в китайском Шэньчжэне. Для исторических переговоров лидеров России, США и Китая выбрали виллу «Цилиньюань» на территории комплекса, названного в честь мифического «китайского единорога». Об этом сообщает РИА «Новости».

Резиденция предназначена для приёма иностранных делегаций и высшего руководства КНР. Комплекс открыли в 1997 году, а его название связано с мифическим существом цилинь, которое в китайской культуре символизирует долголетие и благополучие.

Переговоры состоятся 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова, встреча начнётся в 14:30 по местному времени (09:30 мск). Впервые руководители трёх государств соберутся за одним столом в таком формате.

Ожидается, что лидеры обменяются мнениями по вопросам международной безопасности, поддержания мира и стратегической стабильности.

Ранее Life.ru рассказывал, что глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы предстоящего саммита. По его мнению, разговор руководителей трёх ядерных держав будет полезен независимо от достигнутых результатов. Министр также допустил проведение новых встреч в подобном формате, если участники сочтут его эффективным.

Кроме того, Москва, Вашингтон и Пекин готовят совместное заявление по итогам переговоров. Россия и Китай уже обменялись предложениями по тексту, однако окончательное согласование с американской стороной продолжается. По словам Ушакова, компромисс пока не гарантирован, поэтому не исключено, что лидеры выступят с отдельными оценками встречи.