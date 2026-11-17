Американский президент Дональд Трамп хотел бы провести отдельную встречу с российским лидером Владимиром Путиным, но пока не знает, удастся ли её организовать.

«Не знаю, но я бы это сделал, если бы была такая возможность», — ответил глава США на вопрос журналиста перед встречей лидеров США, Японии, Индии и Австралии в формате QUAD в Маниле.

Помимо отдельного разговора президентов РФ и США, планируется трёхсторонняя встреча Путина, Трампа и Си. Дата, место и повестка собраны в обзоре Life.ru.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут свободно обсудить международные вопросы на предстоящем трёхстороннем саммите. Мероприятие запланировано на 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Лидеры встретятся на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Начало переговоров назначено на 09:30 по московскому времени.