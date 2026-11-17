Песков допустил связь атак Киева с предстоящей встречей Путина, Трампа и Си
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что последние атаки, которые Москва приписывает Киеву, могут быть связаны с предстоящей встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии ИС «Вести».
«Этого нельзя исключать», — ответил Песков на вопрос о возможной связи между недавними атаками и подготовкой трёхсторонних переговоров.
Переговоры президентов России и США с председателем КНР запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча должна стать первым совместным саммитом лидеров трёх государств в таком формате.
Заявления о вероятной связи событий с переговорным процессом не равнозначны доказанной взаимосвязи. Что известно о саммите Путина, Трампа и Си в Шэньчжэне, — в обзоре Life.ru.
Напомним, 16 и 17 ноября ВСУ дважды атаковали Крымский мост с помощью беспилотников. После первого удара автомобильное движение по переправе остановили более чем на 16 часов, однако вечером 16 ноября его удалось возобновить в реверсивном режиме. Уже следующей ночью мост подвергся повторной атаке, из-за чего проезд снова перекрыли. По данным Следственного комитета России, в результате ударов были повреждены конструкции сооружения, возбуждено уголовное дело о теракте. Вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрел повреждения и поручил организовать восстановительные работы. Власти Крыма заверили, что поставки продовольствия и топлива на полуостров продолжаются.
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