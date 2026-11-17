Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что последние атаки, которые Москва приписывает Киеву, могут быть связаны с предстоящей встречей Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом представитель Кремля заявил в комментарии ИС «Вести».

«Этого нельзя исключать», — ответил Песков на вопрос о возможной связи между недавними атаками и подготовкой трёхсторонних переговоров.

Переговоры президентов России и США с председателем КНР запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча должна стать первым совместным саммитом лидеров трёх государств в таком формате.

Заявления о вероятной связи событий с переговорным процессом не равнозначны доказанной взаимосвязи. Что известно о саммите Путина, Трампа и Си в Шэньчжэне, — в обзоре Life.ru.