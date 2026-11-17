Крымский мост вновь подвергся атаке со стороны Украины. Из-за возникшей угрозы движение транспорта по переправе временно остановлено. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, призвав автомобилистов отказаться от поездок в направлении моста до появления новых официальных сообщений.

По словам руководителя региона, проезд по транспортному переходу через Керченский пролив в настоящий момент закрыт. Жителям и туристам, планировавшим поездки через переправу, рекомендовали заранее скорректировать маршруты с учётом действующих ограничений.

«Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено», — сообщил Аксёнов.

Глава республики подчеркнул, что власти продолжат информировать население о развитии ситуации. При этом он отдельно напомнил о необходимости ориентироваться исключительно на проверенные сообщения официальных ведомств.

«Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов», — обратился к автомобилистам руководитель региона.

Повторной остановке движения в ночь на 17 ноября предшествовали события предыдущего дня. Подробно о том, что сообщали об ударе по Крымскому мосту 16 ноября, — в публикации Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, президент России Владимир Путин обсудил с министром транспорта Дмитрием Ядровым восстановление Крымского моста после атаки ВСУ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, повреждения Крымского моста после атаки украинских беспилотников оказались незначительными.