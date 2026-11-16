Глава Крыма Сергей Аксёнов заверил, что последствия атаки ВСУ на Крымский мост будут устранены. По его словам, для проведения восстановительных работ есть все необходимые ресурсы. Об этом руководитель республики сообщил в своём Telegram-канале.

Аксёнов рассказал, что провёл совещание, посвящённое ликвидации последствий удара. Участники встречи обсудили дальнейшие действия и необходимые меры для восстановления инфраструктуры.

«Что и как нужно делать, понятно, необходимые ресурсы для этого есть. Всё восстановим, никаких сомнений в этом нет», — написал глава региона.

Одной из главных задач сейчас остаётся налаживание логистики. Аксёнов сообщил, что автомобильное движение по мосту уже запущено в реверсивном режиме. Ограничений для движения поездов нет.

Утром 16 ноября глава Крыма сообщил об ударе ВСУ по переправе и временной остановке движения. Для устранения последствий привлекли необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб.

Глава Крыма говорил о восстановлении переправы после удара. Подробности о том, что произошло на Крымском мосту утром 16 ноября и зачем развернули оперштаб, — в материале Life.ru.