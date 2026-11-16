Президент России Владимир Путин обсудил с министром транспорта Дмитрием Ядровым ситуацию на Крымском мосту и ход восстановительных работ после атаки ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, безусловно», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, обсуждалась ли эта тема во время встречи президента с министром.

Вопрос восстановления обсуждали после ограничений, введённых на переправе утром понедельника. О том, как сообщалось о первой атаке на Крымский мост 16 ноября, читайте на Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о восстановлении Крымского моста после атаки ВСУ. По его словам, специалисты оценивают повреждения сооружения, а сроки завершения ремонтных работ будут определены в ближайшее время. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, железнодорожное сообщение не прерывалось.