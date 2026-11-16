Специалисты оценивают повреждения Крымского моста после атаки украинских беспилотников. Сроки полного восстановления сооружения станут известны в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«В ближайшее время будем понимать сроки полного восстановления», — заверил вице-премьер. Он также подчеркнул, что у специалистов есть необходимый опыт и ресурсы для проведения работ.

Утром 16 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об ударе ВСУ по мосту. После атаки автомобильное движение по переправе временно приостановили. Изначально предполагалось, что ограничения продлятся ориентировочно до середины дня.

Для ликвидации последствий задействовали необходимые службы, а в Керчи развернули оперативный штаб. Министерство транспорта РФ также сообщало, что рассматривается возможность запуска автомобилей в реверсивном режиме.

До начала оценки повреждений в Керчи развернули оперативный штаб. Первые сообщения об атаке на Крымский мост 16 ноября и ограничении проезда собраны в публикации Life.ru.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Железнодорожное сообщение, согласно информации Минтранса Крыма, осуществляется в штатном режиме.