В результате атаки украинских беспилотников на Крымский мост никто не пострадал. При этом автомобильное движение по сооружению временно остановлено, специалисты занимаются устранением последствий удара. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

В ведомстве уточнили, что сейчас рассматривается возможность частичного возобновления проезда автомобилей. Для этого может быть организовано реверсивное движение, при котором транспорт будет поочерёдно пропускаться в обоих направлениях.

«Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме», — говорится в сообщении Минтранса Крыма.

Железнодорожное сообщение по мосту, согласно информации министерства, осуществляется в штатном режиме. Сроки возобновления автомобильного движения пока не уточняются.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об атаке на мост и предупредил, что движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня 16 ноября. Для ликвидации последствий в Керчи развернули оперативный штаб.