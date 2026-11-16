Около 2000 авто застряли у Крымского моста после удара ВСУ по правой арке
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Около двух тысяч автомобилей скопились на подъездах к Крымскому мосту после атаки беспилотников. Многокилометровые очереди образовались с обеих сторон транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, боевая часть одного из дронов упала на правую арку сооружения со стороны Крыма. С его слов, после удара конструкция визуально отклонилась приблизительно на 15 градусов.
На данный момент приблизительно две тысячи автомобилей остановились возле моста в ожидании нормализации обстановки.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об ограничении движения по Крымскому мосту после удара ВСУ. Власти рассчитывают восстановить проезд к середине дня. Для устранения последствий в Керчи развернули оперативный штаб и привлекли экстренные службы.