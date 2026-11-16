ВСУ ударили по Крымскому мосту, движение транспорта ограничили. Власти рассчитывают, что транспортное сообщение удастся восстановить к середине дня, а в Керчи уже организовали оперативный штаб для координации действий экстренных служб.

О ситуации сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его информации, к устранению последствий привлекли все необходимые подразделения, а ход работ находится под его личным контролем.

«Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб», — написал руководитель региона.

Отдельно Аксёнов обратился к тем, кто планирует воспользоваться паромной переправой между Крымом и портом «Кавказ». Узнать актуальную информацию о её работе можно в Министерстве транспорта республики по телефону +7-979-020-35-62. Глава Крыма также попросил жителей и гостей полуострова не распространять непроверенные сведения и ориентироваться на официальные сообщения.

О первоначальном перекрытии проезда и работе оперативного штаба в Керчи Life.ru подробно рассказывал в материале «что известно об ограничении движения по Крымскому мосту 16 ноября».