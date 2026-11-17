Крымский мост 17 ноября 2026: движение поездов восстановлено, что с проездом машин
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Крымский мост 17 ноября: поезда пошли, открыт ли проезд
Крымский мост 17 ноября 2026 года: ситуация с автомобильным движением, ограничения проезда после атаки БПЛА, работа железнодорожного сообщения и задержки поездов в Крым. Обложка © Life.ru
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыли 17 ноября: поезд Москва — Керчь отправился в 13:04. Какие поезда ожидают отправления и что с машинами.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту 17 ноября возобновлено, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань в 13:04 мск. Ещё три состава — из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера — планировалось отправить до станции Керчь-Южная в ближайшее время. Это новая сводка после утренних сообщений о временном закрытии железнодорожной части переправы.
При этом восстановление движения поездов не означает автоматического открытия моста для автомобилей. В предоставленном сообщении перевозчика актуальный статус автомобильного проезда не указан. Перед поездкой на машине необходимо проверить отдельное сообщение дорожных и транспортных служб.
Крымский мост открыт или закрыт 17 ноября: статус поездов и машин
В ночь на 17 ноября после повторной атаки движение по автомобильной и железнодорожной частям моста приостановили. Утром Минтранс сообщал о проверке повреждений и просил не направляться к переправе. Впоследствии «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об открытии железнодорожного движения и отправлении первого из задержанных составов в 13:04.
Поезда «Таврия»: какие отправлены, а какие ждут отправления
Утром 17 ноября перевозчик сообщал о задержке четырёх поездов на 2,5–4 часа.
Инфографика © Life.ru
Поезда из Керчи и автобусы 17 ноября: что с расписанием
По информации перевозчика, поезда из Керчи на материк 17 ноября планировалось отправить по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планировалось отправлять по графику. Это именно план перевозки, а не гарантия отсутствия изменений.
Питание, вода и помощь пассажирам
Пассажиров обеспечивают питанием и водой. Если требуется помощь в вагоне, необходимо обратиться к начальнику поезда или проводникам. Телефоны горячей линии «Гранд Сервис Экспресс»: 8 800 775-54-53 и 8 800 100-54-53. Время прибытия своего состава лучше уточнять непосредственно у перевозчика.
Что известно о движении автомобилей и очередях
На утро 17 ноября власти сообщали об остановке автомобильного движения после повторной атаки и рекомендовали водителям не направляться к переправе. Более поздняя сводка об открытии железнодорожной части не содержит данных о проезде машин. Число автомобилей в очереди на момент подготовки этого текста достоверно не подтверждено; нельзя переносить цифры предыдущих суток на 17 ноября.
На подъездах к мосту ранее были организованы пункты питания и обогрева. Их наличие и работу конкретной площадки перед поездкой необходимо проверять по сообщениям оперативных служб Краснодарского края.
Хронология событий 16–17 ноября
Инфографика © Life.ru
Когда полностью восстановят движение по Крымскому мосту
Железнодорожное движение уже возобновлено, но сведения о полном снятии ограничений для автомобильного транспорта в предоставленной сводке отсутствуют. Конкретное время открытия машин необходимо указывать только после сообщения ответственных служб. Статус «поезда пошли» не равен статусу «Крымский мост полностью открыт».
Частые вопросы
- Поезда по Крымскому мосту уже идут?
Да. По сообщению перевозчика, железнодорожное движение открыто: поезд № 92/91 Москва — Керчь отправился из Тамани в 13:04 мск 17 ноября.
- Все четыре задержанных поезда уже отправились?
Нет такого подтверждения. В сообщении фактически подтверждён выход № 92/91, а для трёх остальных указано планируемое отправление в ближайшее время.
- Открыт ли Крымский мост для автомобилей?
Сообщение о возобновлении железнодорожного движения не даёт ответа о машинах. Перед поездкой проверьте последнюю официальную сводку о проезде по автомобильной части.
- Поезда из Керчи на материк отменят?
Перевозчик планировал отправить их 17 ноября по расписанию. Это план; индивидуальный статус рейса нужно уточнять у оператора.
- Куда обращаться пассажирам «Таврии»?
К начальнику поезда или проводнику; телефоны перевозчика 8 800 775-54-53 и 8 800 100-54-53.
- Как работают автобусы до Керчи?
От Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей отправления 17 ноября планировались по графику.
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