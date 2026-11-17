Крымский мост 17 ноября 2026: движение поездов восстановлено, что с проездом машин Оглавление Крымский мост открыт или закрыт 17 ноября: статус поездов и машин Поезда «Таврия»: какие отправлены, а какие ждут отправления Поезда из Керчи и автобусы 17 ноября: что с расписанием Питание, вода и помощь пассажирам Что известно о движении автомобилей и очередях Хронология событий 16–17 ноября Когда полностью восстановят движение по Крымскому мосту Частые вопросы Крымский мост 17 ноября: поезда пошли, открыт ли проезд 7682 7682 Крымский мост 17 ноября 2026 года: ситуация с автомобильным движением, ограничения проезда после атаки БПЛА, работа железнодорожного сообщения и задержки поездов в Крым. Обложка © Life.ru

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыли 17 ноября: поезд Москва — Керчь отправился в 13:04. Какие поезда ожидают отправления и что с машинами.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту 17 ноября возобновлено, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправился со станции Тамань в 13:04 мск. Ещё три состава — из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера — планировалось отправить до станции Керчь-Южная в ближайшее время. Это новая сводка после утренних сообщений о временном закрытии железнодорожной части переправы.

При этом восстановление движения поездов не означает автоматического открытия моста для автомобилей. В предоставленном сообщении перевозчика актуальный статус автомобильного проезда не указан. Перед поездкой на машине необходимо проверить отдельное сообщение дорожных и транспортных служб.

Крымский мост открыт или закрыт 17 ноября: статус поездов и машин

В ночь на 17 ноября после повторной атаки движение по автомобильной и железнодорожной частям моста приостановили. Утром Минтранс сообщал о проверке повреждений и просил не направляться к переправе. Впоследствии «Гранд Сервис Экспресс» сообщил об открытии железнодорожного движения и отправлении первого из задержанных составов в 13:04.

Поезда «Таврия»: какие отправлены, а какие ждут отправления

Утром 17 ноября перевозчик сообщал о задержке четырёх поездов на 2,5–4 часа.

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Поезда из Керчи и автобусы 17 ноября: что с расписанием

По информации перевозчика, поезда из Керчи на материк 17 ноября планировалось отправить по расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи также планировалось отправлять по графику. Это именно план перевозки, а не гарантия отсутствия изменений.

Питание, вода и помощь пассажирам

Пассажиров обеспечивают питанием и водой. Если требуется помощь в вагоне, необходимо обратиться к начальнику поезда или проводникам. Телефоны горячей линии «Гранд Сервис Экспресс»: 8 800 775-54-53 и 8 800 100-54-53. Время прибытия своего состава лучше уточнять непосредственно у перевозчика.

Что известно о движении автомобилей и очередях

На утро 17 ноября власти сообщали об остановке автомобильного движения после повторной атаки и рекомендовали водителям не направляться к переправе. Более поздняя сводка об открытии железнодорожной части не содержит данных о проезде машин. Число автомобилей в очереди на момент подготовки этого текста достоверно не подтверждено; нельзя переносить цифры предыдущих суток на 17 ноября.

На подъездах к мосту ранее были организованы пункты питания и обогрева. Их наличие и работу конкретной площадки перед поездкой необходимо проверять по сообщениям оперативных служб Краснодарского края.

Хронология событий 16–17 ноября

Инфографика © Life.ru

Когда полностью восстановят движение по Крымскому мосту

Железнодорожное движение уже возобновлено, но сведения о полном снятии ограничений для автомобильного транспорта в предоставленной сводке отсутствуют. Конкретное время открытия машин необходимо указывать только после сообщения ответственных служб. Статус «поезда пошли» не равен статусу «Крымский мост полностью открыт».

Частые вопросы

Поезда по Крымскому мосту уже идут?

Да. По сообщению перевозчика, железнодорожное движение открыто: поезд № 92/91 Москва — Керчь отправился из Тамани в 13:04 мск 17 ноября.

Все четыре задержанных поезда уже отправились?

Нет такого подтверждения. В сообщении фактически подтверждён выход № 92/91, а для трёх остальных указано планируемое отправление в ближайшее время.

Открыт ли Крымский мост для автомобилей?

Сообщение о возобновлении железнодорожного движения не даёт ответа о машинах. Перед поездкой проверьте последнюю официальную сводку о проезде по автомобильной части.

Поезда из Керчи на материк отменят?

Перевозчик планировал отправить их 17 ноября по расписанию. Это план; индивидуальный статус рейса нужно уточнять у оператора.

Куда обращаться пассажирам «Таврии»?

К начальнику поезда или проводнику; телефоны перевозчика 8 800 775-54-53 и 8 800 100-54-53.

Как работают автобусы до Керчи?

От Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семи Колодезей отправления 17 ноября планировались по графику.

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