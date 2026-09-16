Суд оставил пожизненные сроки фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Апелляционный военный суд подтвердил пожизненные приговоры восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Решение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону осталось без изменений, следует из данных суда.

Фигуранты были признаны виновными по статьям о совершении теракта, а также незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Двум из них дополнительно вменили контрабанду взрывчатых материалов.

«Судебный акт оставлен без изменения», — говорится в материалах суда, которые изучили РИА «Новости».

Кроме того, по искам потерпевших с осуждённых солидарно взыскали более 7 миллиардов рублей. Сумма связана с компенсацией ущерба, причинённого в результате взрыва.

По версии следствия, организаторы подготовили взрывное устройство на Украине и замаскировали его под груз строительной плёнки. Его доставили на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого, как утверждается, не знал о содержимом перевозки. Взрыв произошёл 8 октября 2022 года во время движения грузовика по мосту. В результате погибли водитель и ещё четыре человека, находившиеся рядом в легковом автомобиле, а также был причинён значительный материальный ущерб.

Ранее в Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. По данным спецслужбы, подозреваемый изготовил взрывное устройство и планировал использовать его у одного из памятных объектов города. Мужчину задержали до того, как он смог привести свой замысел в действие. Следователи возбудили уголовное дело, а правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.