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17 июля, 12:48

В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота

Обложка © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Обложка © РИА Новости / Михаил Мокрушин

В Севастополе пресекли подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота, сообщает региональное УФСБ.

Фигурант дела — 57-летний уроженец Винницкой области, придерживающийся национал-сепаратистских взглядов. После начала СВО он стал активным подписчиком украинских ресурсов, которые собирают данные о военных, стратегических объектах и местах прилётов.

Весной 2025 года он изготовил взрывное устройство и хранил его дома. СВУ он собирался применить у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту при помощи финской взрывчатки
Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту при помощи финской взрывчатки

А ранее ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту, которые готовили украинские спецслужбы. Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки, замаскированной под обшивку автомобиля. Организатором стал сотрудник ГУР Виталий Жикович, который также проходит обвиняемым по делу об убийстве исполнительницы теракта в Монако Анастасии Березовской.

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Александра Вишнякова
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