В Севастополе пресекли теракт у Памятного знака в честь 300-летия флота

В Севастополе пресекли подготовку теракта у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота, сообщает региональное УФСБ.

Фигурант дела — 57-летний уроженец Винницкой области, придерживающийся национал-сепаратистских взглядов. После начала СВО он стал активным подписчиком украинских ресурсов, которые собирают данные о военных, стратегических объектах и местах прилётов.

Весной 2025 года он изготовил взрывное устройство и хранил его дома. СВУ он собирался применить у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота.

А ранее ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту, которые готовили украинские спецслужбы. Преступники планировали подорвать мост с помощью почти тонны финской взрывчатки, замаскированной под обшивку автомобиля. Организатором стал сотрудник ГУР Виталий Жикович, который также проходит обвиняемым по делу об убийстве исполнительницы теракта в Монако Анастасии Березовской.