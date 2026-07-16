Киев хотел устроить теракт на Крымском мосту при помощи финской взрывчатки

Спецслужбы Украины намеревались применить финскую взрывчатку марки Peno, чтобы устроить теракты на Крымском мосту. Об этом сообщает kp.ru.

По информации издания, опасный груз попадал в Россию разными путями. Одним из основных способов доставки была заброска контейнеров с беспилотников самолётного типа.

Для одной из подготовок покушения диверсанты использовали микроавтобус. Всю его внутреннюю поверхность покрыли составом Peno, который по виду напоминает пластилин.

Организацией этих терактов, как отмечалось ранее, занимался бывший сотрудник СБУ Виталий Жикович. Именно он готовил покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, также мужчина подозревается в убийстве подрывницы Анастасии Березовской. По данным следствия, Жикович пытался устроить в России не менее 20 терактов, среди них два на Крымском мосту, но все они были сорваны ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности пресекла попытки украинских спецслужб осуществить два подрыва Крымского моста. Для совершения преступлений злоумышленники подготовили две машины, используя почти тонну взрывчатки иностранного производства, которую маскировали под элементы автомобилей. В одном случае взрывчатку замаскировали под обшивку, а в другом попытались спрятать в аккумуляторе, который вышел из строя, из-за чего транспорт пришлось доставлять на эвакуаторе. Однако благодаря эффективным действиям сотрудников ФСБ ни один из заминированных автомобилей не смог добраться до моста, и теракты были предотвращены.