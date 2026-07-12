Взрыв в Монако с целью убийства украинского олигарха нанёс серьёзный удар по имиджу страны как надёжного и безопасного места, что признают многие на Западе. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве России во Франции, предупредив, что россиянам стоит принимать это во внимание.

«Многие монакские и французские комментаторы из числа экспертов, журналистов признают, что совершённое в Монако с использованием взрывного устройства покушение нанесло серьёзный удар по репутации страны как безопасной гавани», — отметили дипломаты.

Они добавили, что этот факт следует учитывать, в том числе и российским гражданам.

Взрыв в Монако прогремел вечером 29 июня. Среди пострадавших — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутнице оторвало ноги. Французская Le Figaro сообщала, что следствие допускает причастность СБУ — возможно, это было не покушение, а предупреждение. Позже дело получило продолжение на Украине: под Киевом нашли тело 39-летней Анастасии Березовской, которую считали подозреваемой. Украинские силовики задержали двух фигурантов — сотрудника ГУР Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича.