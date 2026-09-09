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Опубликовано 9 сентября, 11:36

Буданов получил новый заочный арест в России по делу о запрещённых методах войны

Главу офиса Зеленского Буданова* вновь заочно арестовали в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российский суд вновь заочно арестовал руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Его обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Следственный комитет РФ ранее сообщал, что Буданов входит в число высокопоставленных представителей украинского руководства, которых российское следствие заочно привлекает к уголовной ответственности по делам, связанным с боевыми действиями. Ведомство расследует в том числе дела по статьям о терроризме и применении запрещённых средств и методов ведения войны.

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Буданов* утверждает, что РФ отказалась от прекращения огня

Это уже не первый заочный арест Буданова* в России. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы избрал ему такую меру пресечения по делу о подрыве Крымского моста. Тогда ему вменили создание террористического сообщества, подготовку теракта и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

В декабре того же года Басманный суд заочно арестовал Буданова* ещё по одному делу. Следственный комитет обвинял его в причастности к 104 атакам, квалифицированным российской стороной как террористические акты. Срок заключения в таких случаях исчисляется с момента задержания человека в России либо его экстрадиции.

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С января 2026 года Буданов* занимает должность руководителя Офиса президента Украины. До этого он возглавлял Главное управление разведки Минобороны страны.

Больше новостей о расследованиях и резонансных уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

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Марина Фещенко
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