Буданов получил новый заочный арест в России по делу о запрещённых методах войны

Российский суд вновь заочно арестовал руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова*. Его обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Следственный комитет РФ ранее сообщал, что Буданов входит в число высокопоставленных представителей украинского руководства, которых российское следствие заочно привлекает к уголовной ответственности по делам, связанным с боевыми действиями. Ведомство расследует в том числе дела по статьям о терроризме и применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Это уже не первый заочный арест Буданова* в России. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы избрал ему такую меру пресечения по делу о подрыве Крымского моста. Тогда ему вменили создание террористического сообщества, подготовку теракта и незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ.

В декабре того же года Басманный суд заочно арестовал Буданова* ещё по одному делу. Следственный комитет обвинял его в причастности к 104 атакам, квалифицированным российской стороной как террористические акты. Срок заключения в таких случаях исчисляется с момента задержания человека в России либо его экстрадиции.

С января 2026 года Буданов* занимает должность руководителя Офиса президента Украины. До этого он возглавлял Главное управление разведки Минобороны страны.

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