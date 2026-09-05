Буданов* утверждает, что РФ отказалась от прекращения огня

Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* впервые прокомментировал сообщения о возможном прекращении огня между Россией и Украиной. Он утверждает, что Киев предлагал Москве остановить боевые действия.

По словам Буданова*, предложение украинской стороны было лично передано президенту РФ Владимиру Путину. Кто именно выступал посредником и когда состоялась передача инициативы, он не сказал.

«Но дроны летят, вы всё это видели», — сказал Буданов «Суспільному».

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские СМИ сообщили о якобы полученном ВСУ приказе соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября. Речь шла о прекращении огня на фоне поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Официального подтверждения полноценного российско-украинского перемирия не последовало.

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