Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:40

Буданов* утверждает, что РФ отказалась от прекращения огня

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Кирилл Буданов*. Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* впервые прокомментировал сообщения о возможном прекращении огня между Россией и Украиной. Он утверждает, что Киев предлагал Москве остановить боевые действия.

По словам Буданова*, предложение украинской стороны было лично передано президенту РФ Владимиру Путину. Кто именно выступал посредником и когда состоялась передача инициативы, он не сказал.

«Но дроны летят, вы всё это видели», — сказал Буданов «Суспільному».

«Имитация мира»: В МИД РФ объяснили, зачем Киев фонтанирует идеями о перемирии
«Имитация мира»: В МИД РФ объяснили, зачем Киев фонтанирует идеями о перемирии

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские СМИ сообщили о якобы полученном ВСУ приказе соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября. Речь шла о прекращении огня на фоне поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев. Официального подтверждения полноценного российско-украинского перемирия не последовало.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Кирилл Буданов
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar