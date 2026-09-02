«Имитация мира»: В МИД РФ объяснили, зачем Киев фонтанирует идеями о перемирии

Предложения Владимира Зеленского о прекращении огня не направлены на реальное урегулирование конфликта, а используются как инструмент информационной кампании. Такое мнение в беседе с RT высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, Киев регулярно выдвигает различные варианты перемирия, однако многие из них не учитывают реальные условия для политико-дипломатического решения. Мирошник считает, что подобные инициативы создаются прежде всего для влияния на общественное мнение.

«Это имитация стремления к миру. То есть, это порождение бесчисленного количества проектов, которые далеки от реальности и не работают на достижение политико-дипломатического урегулирования. Их содержательную сторону никто не рассматривает, поэтому многие из них нереалистичны и созданы исключительно для пиара и для сотрясения воздуха в медийном пространстве», — сказал дипломат.

Он также заявил, что отдельные предложения о временном прекращении боевых действий, ограничении применения оружия в Чёрном море или в воздушном пространстве, по его оценке, могут использоваться для решения военных задач.

Мирошник предположил, что такие меры могут дать Киеву время для восстановления ресурсов и подготовки к дальнейшему противостоянию. По его словам, речь идёт о попытке получить паузу, после которой боевые действия могут продолжиться с новой силой.

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