Заявления Владимира Зеленского о «решающем сентябре» связаны не столько с мирными инициативами, сколько с ожиданием новых решений Запада. Киев рассчитывает на расширение военной поддержки, возможное прекращение огня и участие иностранных сил, заявил «Царьграду» военный эксперт Михаил Тимошенко.

Тимошенко предположил, что украинская сторона связывает с этим периодом несколько ожиданий. Среди них — попытка добиться прекращения огня, а также привлечение к ситуации представителей так называемой «коалиции желающих».

Кроме того, эксперт считает, что Киев может рассчитывать на новые поставки вооружений и передачу технологий для собственного оборонного производства. У Зеленского были большие планы, а значит, промышленность Украины пока ещё жива.

По словам Тимошенко, сейчас основная часть ударов приходится на передовую, тогда как возможное воздействие на объекты в глубине территории Украины могло бы вызвать сильную реакцию внутри страны.

«Ох, какой вой там подымется. Правда, потом как ты их перевоспитывать будешь, после того как освободишь», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru писал о том, как Киев связывает дальнейшее развитие ситуации с переговорами при участии США. В частности, сообщалось о контактах Зеленского с представителями американского президента и ожиданиях украинской стороны от дипломатических усилий Вашингтона. Зеленский заявил о подготовке новых контактов с представителями американского лидера Дональда Трампа.