Зеленский заявил о подготовке новых переговоров с представителями Трампа

Владимир Зеленский утверждает, что готовятся новые переговоры с представителями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в вечернем обращении.

Кто именно из Белого дома будет вести диалог, Зеленский не уточнил. Подробности он пообещал раскрыть завтра, 31 августа.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на новую тактику ВС РФ на Украине. По его утверждения, Москва пытается измотать Киев налётами БПЛА. Уже сейчас по территории Незалежной прилетают тысячи дронов каждый день.