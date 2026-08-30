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30 августа, 18:00

Зеленский заявил о подготовке новых переговоров с представителями Трампа

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский утверждает, что готовятся новые переговоры с представителями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в вечернем обращении.

Кто именно из Белого дома будет вести диалог, Зеленский не уточнил. Подробности он пообещал раскрыть завтра, 31 августа.

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Ранее Владимир Зеленский пожаловался на новую тактику ВС РФ на Украине. По его утверждения, Москва пытается измотать Киев налётами БПЛА. Уже сейчас по территории Незалежной прилетают тысячи дронов каждый день.

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Матвей Константинов
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