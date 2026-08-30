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30 августа, 15:25

«Киев пахнет Краматорском»: В Раде ёмко описали обстановку в украинской столице

Безуглая заявила, что Киев всё больше напоминает Краматорск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обстановка в Киеве всё больше напоминает ситуацию в прифронтовом Краматорске. Такое сравнение депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сделала в личном блоге.

«Киев пахнет Краматорском», — написала Безуглая.

Заявление прозвучало на фоне очередной воздушной тревоги в украинской столице. Российские военные продолжают наносить удары по объектам, связанным с ВСУ.

ВС РФ уничтожили логистический центр под Киевом, где хранились части БПЛА
ВС РФ уничтожили логистический центр под Киевом, где хранились части БПЛА

Накануне Life.ru также писал об ударах ВС РФ по предприятию морских беспилотников в Киеве и объектам в порту Николаева. Поражённые объекты использовались в интересах украинских войск.

Сам Краматорск находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что передовые российские штурмовые подразделения ведут бои на территории аэродрома в трёх километрах от окраин города.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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