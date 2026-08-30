«Киев пахнет Краматорском»: В Раде ёмко описали обстановку в украинской столице

Обстановка в Киеве всё больше напоминает ситуацию в прифронтовом Краматорске. Такое сравнение депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сделала в личном блоге.

«Киев пахнет Краматорском», — написала Безуглая.

Заявление прозвучало на фоне очередной воздушной тревоги в украинской столице. Российские военные продолжают наносить удары по объектам, связанным с ВСУ.

Накануне Life.ru также писал об ударах ВС РФ по предприятию морских беспилотников в Киеве и объектам в порту Николаева. Поражённые объекты использовались в интересах украинских войск.

Сам Краматорск находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил, что передовые российские штурмовые подразделения ведут бои на территории аэродрома в трёх километрах от окраин города.