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30 августа, 15:05

ВС РФ уничтожили логистический центр под Киевом, где хранились части БПЛА

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные продолжили уничтожать логистические центры и военные предприятия на Украине. За сегодняшний день поражены несколько вражеских объектов, использовавшихся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражён в Киевской области транспортно-логистический центр «Пирогово», на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности», — сказано в тексте.

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Ранее российские военные впервые уничтожили в зоне специальной военной операции бронеавтомобиль Titan-S канадского производства. Это бронеавтомобиль класса MRAP (защищённый от мин и засад), который производится канадской компанией Inkas на мощностях в ОАЭ. Машина построена на шасси Toyota Land Cruiser 79, оснащена 4,5-литровым турбодизельным двигателем V8 мощностью 195 л.с. и может перевозить до 8 человек — двух членов экипажа и шестерых десантников.

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Татьяна Миссуми
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