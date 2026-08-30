Российские военные впервые уничтожили в зоне специальной военной операции бронеавтомобиль Titan-S канадского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, бронетранспортёр М1117 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль Titan-S канадского производства и 20 автомобилей», — заявили в ведомстве.

Titan-S — это бронеавтомобиль класса MRAP (защищённый от мин и засад), который производится канадской компанией Inkas на мощностях в ОАЭ. Машина построена на шасси Toyota Land Cruiser 79, оснащена 4,5-литровым турбодизельным двигателем V8 мощностью 195 л.с. и может перевозить до 8 человек — двух членов экипажа и шестерых десантников.

Бронирование Titan-S выдерживает обстрел пулями калибра 7,62×51 мм, а днище рассчитано на подрыв двух гранат типа DM51. В версиях, поставлявшихся украинской стороне, на крыше монтировались турели для крупнокалиберных пулемётов Browning M2.

Эти машины ранее уже уничтожались российскими военными, но информация об этом появлялась в неофициальных источниках. В декабре 2022 года первые кадры применения Titan-S были зафиксированы во время учений ВСУ в Припяти, позднее машины замечали на улицах Артёмовска.

Ранее сообщалось, что российская «Герань» уже достигла Волынской области, впервые преодолев около 960 километров. До этого рекордным считался полёт беспилотника примерно на 900 километров до Ровненской области.