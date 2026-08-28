Почти 1000 км до Волыни: На Украине заявили о рекордном полёте «Герани»

Российский реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Волынской области на западе Украины. Как пишет «Страна.ua», аппарат запустили из Крыма. Он преодолел около 960 километров, после чего был сбит на Волыни.

Украинские СМИ уточняют, что беспилотник уничтожили в Луцком районе. Этот полёт стал новым рекордом дальности. Предыдущий максимум зафиксировали 18 августа, когда реактивный беспилотник достиг Ровненской области, преодолев около 900 километров. По оценке «Страны.ua», дальность в 960 километров позволяет таким беспилотникам достигать около 96% территории Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник «Герань-4 сикер» уничтожил украинскую радиолокационную станцию П-18. По данным Минобороны РФ, разведывательный дрон обнаружил работу РЛС и передал её координаты расчёту ударных аппаратов, после чего по цели был нанесён удар.