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27 июля, 10:22

Прямое попадание: «Герани» сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге

Минобороны РФ: «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Кривом Роге

Логистический центр украинской армии в Кривом Роге был уничтожен ударом российских беспилотников «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны «Герань-4 сикер» уничтожили логистический центр ВСУ в Кривом Роге. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, удар по объекту противника нанесли расчёты войск беспилотных систем. В сообщении отмечается, что аппараты объективного контроля в реальном времени зафиксировали «интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием».

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Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказывали и о других ударах по тыловым объектам ВСУ. Тогда были поражены логистические центры, а также цеха, где собирали и хранили беспилотники большой дальности. Кроме того, российские силы били по топливной, транспортной и портовой инфраструктуре, а средства ПВО за сутки сбили более тысячи вражеских дронов.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

Вероника Бакумченко
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