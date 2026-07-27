Прямое попадание: «Герани» сожгли логистический центр ВСУ в Кривом Роге

Логистический центр украинской армии в Кривом Роге был уничтожен ударом российских беспилотников «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны «Герань-4 сикер» уничтожили логистический центр ВСУ в Кривом Роге. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, удар по объекту противника нанесли расчёты войск беспилотных систем. В сообщении отмечается, что аппараты объективного контроля в реальном времени зафиксировали «интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием».

Напомним, ранее в Минобороны РФ рассказывали и о других ударах по тыловым объектам ВСУ. Тогда были поражены логистические центры, а также цеха, где собирали и хранили беспилотники большой дальности. Кроме того, российские силы били по топливной, транспортной и портовой инфраструктуре, а средства ПВО за сутки сбили более тысячи вражеских дронов.