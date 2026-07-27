Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по 147 районам, где находились формирования украинских войск. Операция проводилась силами оперативно-тактической авиации, расчётами беспилотников, а также ракетными соединениями и артиллерийскими подразделениями.

Целями атак стали логистические хабы, предприятия по выпуску дальнобойных БПЛА и площадки их хранения. Также поражены энергетические и транспортные узлы, задействованные в обеспечении нужд противника.

В ведомстве уточнили, что под обстрел попали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Уничтожение этих объектов призвано нарушить систему снабжения и подготовки живой силы оппонента.

Работа по выявлению и нейтрализации подобных целей продолжается на постоянной основе. Использование комплекса средств поражения позволяет российским силам эффективно подавлять активность противника на глубоких участках фронта.

Ранее Минобороны показало видео из освобождённого Шевченко в ДНР. Перед началом действий российские подразделения провели воздушную разведку и выявили замаскированные позиции и места сосредоточения резервов противника.