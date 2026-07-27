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27 июля, 07:33

Сухогрузы с «подарками» для ВСУ в Николаеве вспыхнули от точного удара ВС РФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские вооруженные силы продолжают наносить точечные удары по объектам военной инфраструктуры. Минувшей ночью целями стали морские гавани, которые противник использует для приема западной помощи. Основной удар пришёлся на стратегический узел в городе Николаев.

В результате работы российских ударных беспилотников были поражены два иностранных сухогруза. Инцидент произошел непосредственно в процессе выгрузки контейнеров с оружием. Военная техника и боеприпасы не успели покинуть территорию терминала.

В Министерстве обороны подтвердили факт атаки. Операция была направлена на пресечение каналов снабжения передовых частей противника. Уничтожение груза произошло в момент нахождения судов у причальной стенки.

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Ранее Минобороны показало видео из освобождённого Шевченко в ДНР. Перед началом действий российские подразделения провели воздушную разведку и выявили замаскированные позиции и места сосредоточения резервов противника.

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Оксана Попова
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