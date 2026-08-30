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30 августа, 17:50

«Изматывание Украины»: Зеленский ноет, что по Незалежной прилетают тысячи БПЛА в день

Зеленский пожаловался, что ВС РФ используют тактику истощения Украины дронами

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

ВС России перешли к новой тактике ведения боевых действий. Владимир Зеленский открыто пожаловался, что Москва хочет истощить Украину налётами БПЛА. По его словам, ежедневно по территории Незалежной запускаются тысячи дронов.

«Сейчас тактика россиян — это изматывание Украины... Постоянные атаки дронов — много реактивных», — заявил украинский лидер.

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Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении логистического центра в Киеве, используемого для хранения частей БПЛА. Были поражены и другие объекты, работающие в интересах украинской армии.

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Матвей Константинов
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