«Изматывание Украины»: Зеленский ноет, что по Незалежной прилетают тысячи БПЛА в день

ВС России перешли к новой тактике ведения боевых действий. Владимир Зеленский открыто пожаловался, что Москва хочет истощить Украину налётами БПЛА. По его словам, ежедневно по территории Незалежной запускаются тысячи дронов.

«Сейчас тактика россиян — это изматывание Украины... Постоянные атаки дронов — много реактивных», — заявил украинский лидер.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении логистического центра в Киеве, используемого для хранения частей БПЛА. Были поражены и другие объекты, работающие в интересах украинской армии.