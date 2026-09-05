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Специальная военная операция

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Опубликовано 4 сентября, 21:19

ВСУ получили приказ соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Украинские военные якобы получили распоряжение соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Если информация подтвердится, речь будет идти о трёхдневном прекращении боевых действий. При этом официальных заявлений, подтверждающих получение ВСУ такого приказа, пока нет.

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Возможные сроки перемирия совпадают с ожидаемым визитом в Киев представителей президента США Дональда Трампа — спецпосланника Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Ранее Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер направляются с предложением о прекращении конфликта на Украине.

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Артём Гапоненко
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