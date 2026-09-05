ВСУ получили приказ соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября

Украинские военные якобы получили распоряжение соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Если информация подтвердится, речь будет идти о трёхдневном прекращении боевых действий. При этом официальных заявлений, подтверждающих получение ВСУ такого приказа, пока нет.