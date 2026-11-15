Очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края полностью устранены. По состоянию на 11:00 15 ноября проезд к пунктам досмотра свободен. Об этом сообщили в информационном канале о ситуации на автоподходах к переправе.

Ранее утром автомобилистам приходилось ждать проезда: в общей сложности в пробках находилось 520 машин. По данным на 10:00, со стороны Тамани скопилось 120 автомобилей, а со стороны Керчи — 400 машин.

Ситуация осложнилась после временной остановки движения по мосту. Ограничения действовали с 03:46 до 08:32 по московскому времени 15 ноября. Таким образом, после возобновления движения автомобили постепенно прошли пункты досмотра, а скопление транспорта удалось ликвидировать. Водителям, планирующим поездку через Крымский мост, рекомендуется следить за оперативными сообщениями о ситуации на подъездах, поскольку обстановка может меняться в течение дня.

Уже на следующий день после ликвидации пробок движение снова ограничили. Подробнее о новых ограничениях движения по Крымскому мосту 16 ноября — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что на Крымском мосту временно приостанавливали работу досмотрового сканера. Ограничение касалось въезда со стороны Тамани: оборудование отключали на 16 часов по техническим причинам. На этот период рейсовые автобусы проверяли вручную, при этом обязательный досмотр транспорта сохранялся.