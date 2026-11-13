В Севастополе вновь ограничили подачу электричества, причём поступающей мощности не хватает даже для соблюдения графиков отключений. Энергетики вынуждены распределять свет в зависимости от возможностей сетей, поэтому заранее предупредить жителей о времени отключения невозможно. Аналогичные ограничения продолжают действовать и в Республике Крым.

«Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для её подачи по графикам и чередования потребителей», — сообщили в компании «Севастопольэнерго».

Специалисты оперативно регулируют нагрузку по командам диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления. Приоритет отдаётся социально значимым объектам: больницы, гидроузлы и другие важные учреждения продолжают получать электричество. Когда ситуация позволит вернуться к установленным графикам, энергетики обещают отдельно уведомить горожан.

Ранее Life.ru рассказывал о начале масштабных перебоев с электричеством в Крыму и Севастополе 3 ноября. Тогда советник главы республики Олег Крючков сообщил об аварии на энергетических объектах за пределами полуострова. Уже на следующий день Минэнерго России заявило о новых отключениях после атаки ВСУ на энергоинфраструктуру. Восстановительные работы взяли под федеральный контроль.

Впоследствии ситуация неоднократно менялась. Так, 5 ноября в Севастополе полностью восстановили подачу электричества, однако уже 9 ноября ограничения пришлось вводить повторно. Тогда энергетики попытались вернуться к режиму «два часа со светом — шесть без», распределив потребителей по очередям. В ночь на 9 ноября ограничения ненадолго снимали, но утром дефицит мощности вновь заставил сократить подачу энергии.