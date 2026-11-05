В Севастополе полностью отменили временные ограничения подачи электричества. Диспетчеры разрешили подключить всех потребителей 5 ноября в 01:32 ночи. Об этом сообщили в «Севастопольэнерго».

«Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 01:32 05.11.2026 г. диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения», — говорится в сообщении.

Энергетики попросили жителей не подключать все электроприборы одновременно после возвращения электричества. Резкий рост нагрузки на сеть способен вызвать перегрузки и новые аварии.

Как ранее писал Life.ru, 4 ноября в Крыму и Севастополе начались перебои с электричеством после ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. По информации Минэнерго России, часть жителей осталась без света. В связи с этим в регионах ввели графики временных отключений.