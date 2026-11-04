В Курагинском округе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после массового отключения электричества, оставившего несколько населённых пунктов без света более чем на сутки. Как сообщили в местной администрации, причиной аварий стали сильный снегопад и поваленные деревья, повредившие линии электропередачи.

Режим ЧС действует с 6:30 утра 4 ноября. Отключения затронули посёлки Кошурниково и Чибижек, а также сёла Черемшанка и Можарка. По данным МЧС, первоначально без электричества остались шесть населённых пунктов, однако ещё накануне в двух из них подачу энергии удалось восстановить.

Аварийные бригады работают на повреждённых линиях, но добраться до некоторых участков мешают снежные завалы и упавшие деревья. Параллельно дорожные службы расчищают подъезды к населённым пунктам и просеки вдоль ЛЭП. К работам привлекли специалистов из соседних муниципалитетов.

По данным местных СМИ, жители отдельных посёлков оставались без электричества и связи до трёх суток. Люди пользуются генераторами, а некоторые жалуются, что в домах замерзает вода. При этом глава Курагинского округа Сергей Глухов сообщил, что критических проблем с жизнеобеспечением населения нет, а социальные объекты обеспечены резервным электропитанием.

На случай ухудшения ситуации власти подготовили пункты временного размещения. По информации МЧС, их общая вместимость составляет 1490 человек. Для временного размещения жителей предусмотрены в том числе помещения школ.

Энергетики «Россети Сибирь» рассчитывают восстановить основную сеть до 19:00 по местному времени 4 ноября. После этого специалисты займутся отдельными заявками потребителей. По последним сообщениям местных властей, электроснабжение Кошурниково уже восстановлено, на остальных участках ремонт продолжается.