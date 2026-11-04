Школьные каникулы в Севастополе продлили до 9 ноября из-за сохраняющихся ограничений электроснабжения. Дни 5 и 6 ноября объявлены неучебными, а занятия возобновятся в понедельник. Такое решение принял оперативный штаб города.

Дополнительные выходные распространяются на все школы региона. Учреждения дополнительного образования в эти дни также будут закрыты.

При этом детские сады продолжат работать в обычном режиме. Власти подчеркнули, что это необходимо, чтобы родители могли выходить на работу и не беспокоиться о присмотре за детьми.

В дошкольных учреждениях, которые пока не оборудованы резервными генераторами, предусмотрели особый порядок организации питания. При отключении электричества воспитанникам будут выдавать сухие пайки.

Родителей попросили следить за официальными сообщениями и поддерживать связь с воспитателями, классными руководителями и администрацией образовательных учреждений. Уточнить информацию также можно через группу городского департамента образования и науки.

Решение о продлении каникул принято на фоне продолжающихся проблем с энергоснабжением Севастополя. Из-за ограниченной мощности энергетики вынуждены распределять электричество между потребителями по временным графикам.

Ранее Life.ru сообщал, что в Севастополе ввели график отключения света «2 через 6». Из-за перегрузки электрических сетей за пределами региона потребителей разделили на четыре очереди: каждая получает электричество в течение двух часов, после чего следует шестичасовое отключение. В «Севастопольэнерго» предупредили, что графики могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы.