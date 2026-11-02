В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения из-за перегрузки сетей за пределами региона. Теперь электричество жителям подают по графику «2 через 6»: два часа со светом сменяются шестью часами отключения. О вынужденных мерах сообщила компания «Севастопольэнерго».

«Мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии в энергосистеме», — говорится в сообщении предприятия.

Всех потребителей, подпадающих под ограничения, разделили на четыре очереди. Каждые два часа электроэнергию получает одна из них, в то время как остальные три остаются без электроснабжения. Такой порядок позволяет распределять доступную мощность между районами города.

Согласно опубликованному расписанию на 2 ноября, с 10:00 до 12:00 электричество предусмотрено для третьей очереди, с 12:00 до 14:00 — для четвёртой, а с 14:00 до 16:00 — для первой. Затем подачу света должны возобновить второй и третьей очередям.

При этом энергетики предупреждают, что график может меняться. Специалисты регулируют нагрузку на сети в зависимости от состояния энергосистемы и распоряжений диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления. Поэтому отключения иногда затрагивают не всех потребителей определённой очереди, а только часть домов.

В «Севастопольэнерго» подчёркивают, что обстановка в энергосистеме Крыма остаётся нестабильной. При необходимости диспетчеры могут вводить дополнительные ограничения, чтобы избежать более серьёзных аварий.

Жителям рекомендуют следить за оперативными сообщениями энергетиков и проверять свою очередь отключений по опубликованным спискам адресов. Сроки полного снятия ограничений пока не названы.

Ранее Life.ru сообщал о снятии ограничений электроснабжения в Севастополе. Вечером 26 октября диспетчеры разрешили подключить всех потребителей после перебоев, вызванных проблемами в энергосистеме. Тогда жителей предупредили, что одновременно включать большое количество бытовых приборов не стоит из-за риска повторной перегрузки сетей. До этого город также переходил на временные графики подачи электричества.