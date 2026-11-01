Масштабное отключение электричества затронуло все районы Донецка: без энергоснабжения остались более 276 тысяч абонентов. Обесточенными оказались почти две тысячи трансформаторных подстанций. О сложившейся ситуации сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

По информации предприятия «Донецкэнерго», перебои с подачей электричества зафиксированы сразу в нескольких частях города. Всего из строя временно выведены 1890 трансформаторных подстанций, обеспечивающих энергоснабжение жилых домов и других объектов.

«Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов», — сообщил Кулемзин.

В настоящее время специалисты энергетических служб занимаются восстановлением подачи электричества. Работы ведутся поэтапно, однако точные сроки возвращения света всем потребителям пока не называются.

Ранее Life.ru писал, что масштабное отключение электричества затронуло Мариуполь, Новоазовский и Володарский муниципальные округа ДНР, а также отдельные населённые пункты Тельмановского округа. Причиной перебоев стала аварийная ситуация в региональной энергосистеме, специалисты приступили к восстановительным работам. В Минэнерго республики пояснили, что возвращать электричество потребителям будут по мере устранения неисправностей и появления технической возможности.