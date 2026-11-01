В части многоквартирных домов Кстова ещё приводят к норме параметры отопления и горячей воды. При этом электроснабжение Кстовского района уже полностью восстановлено, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в телеграм-канале.

По словам мэра, оставшиеся работы находятся на завершающем этапе. Закончить их планируют до конца воскресенья, 1 ноября. Шалабаев рассчитывает, что новую рабочую неделю Кстово начнёт в штатном режиме.

Восстановление коммунальных систем потребовалось после атаки беспилотников, которой район подвергся в воскресенье.