Нижегородская область восстановила подачу электричества после налёта БПЛА
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В части многоквартирных домов Кстова ещё приводят к норме параметры отопления и горячей воды. При этом электроснабжение Кстовского района уже полностью восстановлено, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в телеграм-канале.
По словам мэра, оставшиеся работы находятся на завершающем этапе. Закончить их планируют до конца воскресенья, 1 ноября. Шалабаев рассчитывает, что новую рабочую неделю Кстово начнёт в штатном режиме.
Восстановление коммунальных систем потребовалось после атаки беспилотников, которой район подвергся в воскресенье.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о значительных повреждениях промышленного предприятия в Кстовском районе после массированной атаки БПЛА. Как писал Life.ru утром 1 ноября, власти предупредили о возможных временных отключениях электричества на отдельных участках коммунальных сетей во время ремонта.