Атака БПЛА на Кстово 1–2 ноября: что с заводом, отоплением, школами и бензином Оглавление Кстово 2 ноября: главное о последствиях атаки БПЛА Что произошло в Кстовском районе 1 ноября Повреждён ли НПЗ в Кстове и какое предприятие пострадало? В Кстове восстановили свет и отопление? Почему 2 ноября не работают школы и детские сады Кстова Бензин в Нижегородской области 2 ноября: лимит 40 литров и правило «чёт — нечёт» Есть ли пострадавшие и ведётся ли расследование Хронология: как развивались события 1–2 ноября Что делать жителям Кстовского района Частые вопросы о ситуации в Кстове 2 ноября Кстово после атаки БПЛА 2 ноября: школы, отопление и бензин 4887 4887 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Кстовский район Нижнего Новгорода 2 ноября 2026 года продолжает устранять последствия массированной атаки БПЛА 1 ноября. По сообщению губернатора Глеба Никитина, над Нижегородской областью уничтожили более 100 беспилотников, повреждены промышленное предприятие и объект коммунальной инфраструктуры. К вечеру воскресенья электроснабжение восстановили, однако отопление и горячую воду в части домов ещё приводили к нормативным параметрам. Поэтому 2 ноября школы и детские сады Кстовского района не работают. В регионе действует лимит продажи бензина — до 40 литров на автомобиль за одну заправку. Об этом сообщили власти в изложении «Интерфакса».

Информационный срез: 2 ноября 2026 года, 10:50 мск. Это последние найденные подтверждённые сообщения, а не онлайн-мониторинг каждой котельной и АЗС.

Кстово 2 ноября: главное о последствиях атаки БПЛА

Инфографика © Life.ru

Что произошло в Кстовском районе 1 ноября

Ночью и утром в воскресенье, 1 ноября, Нижегородская область подверглась массированной атаке беспилотников. Губернатор Глеб Никитин сообщил об уничтожении более сотни БПЛА. По его словам, значительные повреждения получило одно из промышленных предприятий в Кстовском районе, а местные власти также сообщили о повреждении объекта коммунальной инфраструктуры. Первое сообщение губернатора приводил «Интерфакс».

На фоне повреждений коммунальных объектов власти предупреждали о возможных перебоях с электричеством, горячим водоснабжением и отоплением во время восстановительных работ. Позднее поступило сообщение об одной пострадавшей женщине, находившейся во время падения обломков в автомобиле. После осмотра врачей её отпустили домой. Сведения об отсутствии пострадавших в первых утренних публикациях были предварительными.

Повреждён ли НПЗ в Кстове и какое предприятие пострадало?

Официально название повреждённого предприятия не раскрыто. Губернатор подтвердил значительные повреждения промышленного объекта в Кстовском районе, но не указал, что это именно нефтеперерабатывающий завод. В отдельных публикациях и мониторинговых каналах сообщалось о возможной атаке на НПЗ, однако по найденным официальным сообщениям нельзя достоверно установить объект и масштаб производственных последствий.

Поэтому утверждения «НПЗ выведен из строя», «нефтезавод остановился» или «уничтожены конкретные установки» требуют отдельного подтверждения предприятия либо компетентных органов. Из введённых ограничений на бензин также не следует автоматически, что завод полностью прекратил работу.

В Кстове восстановили свет и отопление?

Электричество восстановлено к вечеру 1 ноября. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. В части многоквартирных домов после этого продолжили восстанавливать обычные параметры подачи горячей воды и отопления. Life.ru сообщал о восстановлении электроснабжения.

При запуске теплоснабжения 1 ноября коммунальные службы обнаружили утечку теплоносителя. По утреннему сообщению мэра 2 ноября, её устранили, однако помещениям потребовалось дополнительное время, чтобы прогреться. Компания «Т Плюс» продолжала работы по восстановлению нормативного режима. Это не означает, что во всех зданиях района к утру 2 ноября температура уже была нормальной.

Почему 2 ноября не работают школы и детские сады Кстова

В понедельник, 2 ноября, в школах и детских садах Кстовского района объявлен выходной день. Такое решение сообщил мэр Юрий Шалабаев из-за продолжающегося прогрева помещений после коммунальной аварии. Речь идёт именно об учреждениях Кстовского района, а не обо всех школах Нижнего Новгорода. Подробности — в отдельной новости Life.ru.

По состоянию на утро 2 ноября подтверждённого общего решения о режиме работы школ 3 ноября в проверенных сообщениях не было. Родителям стоит ориентироваться на уведомления своей школы, детского сада и городской администрации.

Бензин в Нижегородской области 2 ноября: лимит 40 литров и правило «чёт — нечёт»

Региональный штаб 1 ноября ввёл ограничения для стабилизации снабжения АЗС. Бензин можно приобрести в объёме до 40 литров на один автомобиль за одну заправку. При этом ограничения не распространяются на дизельное топливо. Также запрещён отпуск бензина в канистры и другие ёмкости. Life.ru отдельно разбирал ограничения на заправках.

Усилен контроль за действующей схемой «чёт — нечёт». По разъяснению правительства области, в чётные даты бензин отпускают автомобилям с регистрационными номерами, первая цифра которых — 0, 2, 4, 6 или 8, а в нечётные — с цифрами 1, 3, 5, 7 или 9. 2 ноября — чётная дата. На АЗС у границ региона дополнительно ограничили отпуск бензина машинам с номерами других субъектов РФ; общерегионального запрета для таких машин в сообщении нет.

Временно ограничен и вывоз топлива из хранилищ за пределы Нижегородской области, кроме поставок для нужд Минобороны РФ и служб быстрого реагирования. Власти при этом заявляют, что система топливного снабжения региона остаётся устойчивой, и просят водителей не создавать искусственного ажиотажа. Условия ограничений изложены «Интерфаксом» со ссылкой на областное правительство.

Есть ли пострадавшие и ведётся ли расследование

Согласно последующим сообщениям, после падения обломков БПЛА пострадала женщина, которая находилась в автомобиле. Ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Эти сведения приводил «Коммерсантъ». Не следует оставлять в обновлённой статье раннюю фразу «пострадавших нет» без исправления.

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Это квалификация российского следствия; обстоятельства произошедшего устанавливаются. Life.ru публиковал отдельную новость о расследовании.

Хронология: как развивались события 1–2 ноября

1 ноября, утро — губернатор сообщил о более 100 уничтоженных БПЛА и значительных повреждениях промышленного предприятия; позднее стало известно о пострадавшей.

1 ноября, около 14:00 — сообщалось о частичном восстановлении электроснабжения в частном секторе, коммунальные службы продолжали работы.

1 ноября, около 16:30 — региональные власти объявили новые ограничения продажи бензина, включая лимит 40 литров.

1 ноября, около 19:40 — мэр сообщил о полном восстановлении электроснабжения Кстовского района; отопление и горячую воду продолжали нормализовать.

2 ноября, около 06:00 — мэр сообщил об устранении утечки теплоносителя и выходном для школ и детсадов Кстовского района.

Что делать жителям Кстовского района

Если дома сохраняются проблемы с горячей водой или отоплением, уточните состояние конкретного адреса у управляющей компании, ресурсоснабжающей организации и в официальных сообщениях городской администрации.

Родителям школьников и воспитанников детских садов следует проверить сообщения своего учреждения: решение о выходном подтверждено на 2 ноября, а не на неопределённый срок.

Автомобилистам стоит учитывать лимит 40 литров бензина, запрет заправки канистр и действующее правило «чёт — нечёт»; не переносите ограничения на дизель.

Тем, чьё имущество пострадало, необходимо зафиксировать повреждения и следить за официальными объявлениями о порядке обращения за обещанной властями помощью.

Частые вопросы о ситуации в Кстове 2 ноября

Что произошло в Кстове 1 ноября 2026 года?

Во время массированной атаки БПЛА на Нижегородскую область повреждены промышленное предприятие и коммунальный объект Кстовского района. По сообщению губернатора, уничтожено более 100 беспилотников.

Какой завод повреждён: НПЗ или другое предприятие?

Власти подтвердили повреждение промышленного предприятия, но официально не назвали его. Сообщения о конкретном НПЗ требуют отдельного подтверждения.

Есть ли электричество в Кстове 2 ноября?

По сообщению мэра, энергоснабжение Кстовского района полностью восстановлено к вечеру 1 ноября. О точечных проблемах по адресу следует узнавать у коммунальных служб.

Когда в Кстове восстановят отопление и горячую воду?

Утром 2 ноября работы по доведению параметров до нормы продолжались. Ранее обнаруженную утечку устранили, но подтверждённого общего часа восстановления для всех домов не объявлено.

Работают ли школы и детские сады Кстовского района 2 ноября?

Нет. На 2 ноября объявлен выходной, чтобы помещения прогрелись после восстановления отопления. Решение о последующих днях нужно проверять отдельно.

Сколько бензина разрешено купить на АЗС Нижегородской области?

До 40 литров на один автомобиль за одну заправку. Бензин в канистры не отпускают. На дизельное топливо этот лимит не распространяется.

Что означает схема заправки «чёт — нечёт»?

На чётные даты усилен контроль за отпуском бензина машинам с первой цифрой номера 0, 2, 4, 6, 8, на нечётные — 1, 3, 5, 7, 9. 2 ноября — чётный день.

Есть ли пострадавшие после атаки?

Да. По более поздним сведениям, одна женщина получила травмы от обломков; после медицинской помощи её отпустили домой.

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