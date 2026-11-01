В Нижегородской области ограничили продажу бензина: за одну заправку автомобиля теперь можно получить не более 40 литров топлива. Также на всех АЗС региона запретили отпускать бензин в канистры и другие ёмкости. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Ограничения ввели по решению регионального штаба, который занимается обеспечением региона нефтепродуктами. При этом на дизельное топливо новые лимиты не распространяются.

Власти также усилили контроль за действующей системой «чёт-нечет». Она предполагает, что возможность заправиться зависит от даты и государственного номера автомобиля.

На автозаправках вблизи границ региона дополнительно ограничили продажу топлива машинам с номерами других субъектов РФ. Мера направлена на то, чтобы в первую очередь обеспечить бензином местных жителей.

Кроме того, штаб распорядился временно ограничить вывоз топлива из хранилищ за пределы области. Исключение предусмотрено для нужд Минобороны и служб быстрого реагирования.

Решения приняли на фоне повреждения технологических объектов в Кстовском районе. В региональном правительстве при этом заверили, что система снабжения области топливом продолжает работать устойчиво, а власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заправляться по мере необходимости.