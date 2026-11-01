В Нижнем Новгороде обошлось без жертв после массированной утренней атаки беспилотников 1 ноября. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём канале в мессенджере Max.

«О ситуации с устранением последствий прилётов БПЛА. Начну с главного — жертв утренней атаки мерзавцев на наш город нет», — написал градоначальник.

По его словам, автомобиль женщины-водителя получил повреждения во время атаки. Самой пострадавшей медицинская помощь больше не потребовалась.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий налёта. Ранее Life.ru сообщал о значительных повреждениях промышленного предприятия в Кстовском районе Нижегородской области. Региональные власти предупреждали о возможных временных перебоях с электричеством, горячим водоснабжением и отоплением на отдельных участках коммунальных сетей во время восстановительных работ.

Кроме того, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки на Нижегородскую область. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, типы использованных беспилотников и личности причастных.