Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на промышленное предприятие и гражданскую инфраструктуру Нижегородской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.

По данным СК, в ночь на 1 ноября значительные повреждения получило предприятие в Кстовском районе. Также пострадали объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Следствие считает, что атаку совершили украинские вооружённые формирования. Сейчас сотрудники СК собирают доказательства, устанавливают типы и модели использованных беспилотников, а также личности причастных к произошедшему.

Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил об уничтожении более 100 беспилотников за ночь и утро. По его словам, в отражении атаки участвовали подразделения Минобороны России, Росгвардии и отряд «Барс-НН».

Глава региона также предупредил о возможных временных отключениях электричества и снижении параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей во время восстановительных работ. Власти пообещали помочь жителям, чьё имущество получило повреждения.