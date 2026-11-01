СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Нижегородскую область
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на промышленное предприятие и гражданскую инфраструктуру Нижегородской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.
По данным СК, в ночь на 1 ноября значительные повреждения получило предприятие в Кстовском районе. Также пострадали объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Следствие считает, что атаку совершили украинские вооружённые формирования. Сейчас сотрудники СК собирают доказательства, устанавливают типы и модели использованных беспилотников, а также личности причастных к произошедшему.
Ранее губернатор Глеб Никитин сообщил об уничтожении более 100 беспилотников за ночь и утро. По его словам, в отражении атаки участвовали подразделения Минобороны России, Росгвардии и отряд «Барс-НН».
Глава региона также предупредил о возможных временных отключениях электричества и снижении параметров горячего водоснабжения и отопления на отдельных участках коммунальных сетей во время восстановительных работ. Власти пообещали помочь жителям, чьё имущество получило повреждения.
Ранее Life.ru рассказывал, что 23 октября при атаке 19 беспилотников на Нижегородскую область пострадали три человека. Всех госпитализировали, а школы Городецкого округа временно перевели на дистанционное обучение. Позднее местная администрация ввела на территории округа режим чрезвычайной ситуации.
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