В Нижегородской области за ночь и утро 1 ноября уничтожили более 100 беспилотников. Регион подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, в отражении налёта задействованы силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда «Барс-НН». Защита воздушного пространства продолжается.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако избежать повреждений на земле не удалось: серьёзный ущерб получило промышленное предприятие в Кстовском районе.

Сейчас специалисты устанавливают масштабы повреждений гражданской инфраструктуры и имущества жителей. На местах происшествий работают оперативные службы.

Никитин поблагодарил военнослужащих и бойцов добровольческого отряда за отражение атаки. Губернатор также призвал нижегородцев сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал о другом масштабном налёте на Нижегородскую область. Тогда за одну ночь были уничтожены 52 беспилотника, но падение обломков привело к повреждению частных домов, автомобилей и остекления многоэтажки.