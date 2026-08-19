Атака 52 дронов ВСУ отражена в Нижегородской области — повреждены дома и машины
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Силы Минобороны РФ, Росгвардии и бойцы отряда «Барс НН» в ночь на 19 августа отразили воздушную атаку десятков беспилотников на Нижегородскую область. Всего было уничтожено 52 БПЛА, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По предварительным данным, пострадавших в результате налёта дронов нет. Однако падение обломков сбитых беспилотников привело к последствиям на земле: повреджены два частных дома, надворные постройки и автомобили, а также остекление многоквартирного дома. Губернатор пообещал оказать помощь всем пострадавшим.
«Информация о нанесенном ущербе уточняется. На месте работают оперативные службы. Всем обязательно поможем!», — написал Никитин в Максе.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области ночью отразили атаку украинских дронов — все четыре беспилотника сбили силы ПВО. Никто не пострадал, объекты на территории региона повреждений не получили. Военные и региональные службы продолжают обеспечивать безопасность.
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