Режим ЧС объявлен в Городецком округе Нижегородской области из-за атаки БПЛА

В Городецком округе Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после атаки беспилотников. Соответствующее решение закреплено постановлением местной администрации. Зона ЧС охватывает весь округ.

«Границы зоны чрезвычайной ситуации установить в границах Городецкого муниципального округа Нижегородской области», — говорится в документе.

По предварительным данным губернатора Глеба Никитина, при падении обломков беспилотников пострадали три человека. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Глава региона также сообщил о повреждении нескольких жилых домов, объекта образования и инфраструктуры. На местах работают оперативные службы, размер ущерба уточняется. Ночью и утром 23 октября над Нижегородской областью отразили атаку 19 беспилотников, сообщил Никитин.

Ранее Life.ru рассказывал, что из-за беспилотной опасности временно перекрывали проезд по дамбе Нижегородской ГЭС между Заволжьем и деревней Заборово. Ограничения затронули и общественный транспорт. Позднее движение по дамбе восстановили.