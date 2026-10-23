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Регион
Опубликовано 23 октября, 15:19

Режим ЧС объявлен в Городецком округе Нижегородской области из-за атаки БПЛА

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

В Городецком округе Нижегородской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера после атаки беспилотников. Соответствующее решение закреплено постановлением местной администрации. Зона ЧС охватывает весь округ.

«Границы зоны чрезвычайной ситуации установить в границах Городецкого муниципального округа Нижегородской области», — говорится в документе.

По предварительным данным губернатора Глеба Никитина, при падении обломков беспилотников пострадали три человека. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь. Глава региона также сообщил о повреждении нескольких жилых домов, объекта образования и инфраструктуры. На местах работают оперативные службы, размер ущерба уточняется. Ночью и утром 23 октября над Нижегородской областью отразили атаку 19 беспилотников, сообщил Никитин.

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Ранее Life.ru рассказывал, что из-за беспилотной опасности временно перекрывали проезд по дамбе Нижегородской ГЭС между Заволжьем и деревней Заборово. Ограничения затронули и общественный транспорт. Позднее движение по дамбе восстановили.

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Татьяна Миссуми
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