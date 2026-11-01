Власти Нижегородской области принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить наличие топлива на автозаправочных станциях после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Принимаются исчерпывающие меры для обеспечения наличия топлива на АЗС», — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве области уточнили, что система снабжения региона топливом продолжает работать устойчиво. Остальные системы жизнеобеспечения также функционируют в штатном режиме, несмотря на повреждение технологических объектов. Специалисты проводят внеплановую проверку.

Как сообщал Life.ru, во время массированной атаки беспилотников значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. По данным губернатора Глеба Никитина, ночью и утром 1 ноября над областью уничтожили более сотни дронов. Предварительно, пострадавших нет. Власти предупредили о возможных временных перебоях с электричеством, горячей водой и отоплением на период восстановительных работ.

Вопрос бесперебойного обеспечения регионов нефтепродуктами ранее поднимался и на федеральном уровне. Life.ru рассказывал о поручении вице-премьера Александра Новака усилить снабжение субъектов РФ топливом. Профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручили принять дополнительные меры для стабилизации рынка и поддержания баланса между производством и потреблением бензина и дизеля.