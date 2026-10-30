Орешкин: Атаки ВСУ на российские НПЗ прежде всего угрожают экспорту топлива

Атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы прежде всего угрожают поставкам топлива за рубеж. Такую оценку в комментарии ИС «Вести» дал заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

«Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок», — сказал он.

Вице-премьер Александр Новак уже пояснял, что обеспечение российских потребителей остаётся приоритетом. По его словам, на экспорт направляются только излишки нефтепродуктов. Новак также связывал возможности зарубежных поставок с возвращением НПЗ из ремонта. Он оценивал российские мощности по производству дизеля как вдвое превышающие потребности внутреннего рынка.

Ранее Life.ru рассказывал, что суточный выпуск дизельного топлива в России приблизился к 180 тысячам тонн. По данным Reuters со ссылкой на отраслевые источники, производство выросло после предоставления нефтяным компаниям новых экспортных квот в середине октября.