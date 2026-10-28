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Опубликовано 28 октября, 17:01

Дизельная сделка неприкосновенна: Зеленский пообещал не трогать российские танкеры для США

Зеленский: Украина не будет атаковать суда с российским дизелем для США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Украина не будет наносить удары по судам, перевозящим российское дизельное топливо в США. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Что касается судов, которые вышли из России в Америку: эти суда точно никто не трогает, потому что это суда, имеющие отношение к США», — сказал Зеленский.

Речь идёт о поставках российского дизеля в рамках договорённостей Москвы и Вашингтона. Для проведения таких операций американские власти выдали временное разрешение, позволяющее осуществлять сделки с российским топливом, которые ранее подпадали под санкционные ограничения.

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Ранее Владимир Зеленский предлагал главе США Дональду Трампу заключить дизельную сделку с Украиной вместо России. Тогда он утверждал, что Киев способен влиять на движение российских танкеров и работу нефтеперерабатывающих заводов. Украинский политик связывал возможный отказ от ударов по топливной инфраструктуре с гарантиями безопасности энергосистемы своей страны.

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Юрий Лысенко
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