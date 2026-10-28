Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из РФ

Соединённые Штаты могут получить дополнительные партии российского дизельного топлива в ближайшее время. Возможность новых поставок допустил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNBC.

Во время интервью главу американского энергетического ведомства спросили, ожидает ли Вашингтон прибытия новых танкеров с российским дизелем.

«Это весьма вероятно», — ответил Райт.

Министр не уточнил возможные объёмы дополнительных поставок и сроки прибытия следующих судов. При этом его заявление прозвучало на фоне возобновления торгового взаимодействия России и США в сфере нефтепродуктов.

Вопрос экспорта топлива стал одной из тем телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. После переговоров российский лидер подтвердил готовность Москвы поставлять нефтепродукты как на американский, так и на другие зарубежные рынки.

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает доставить первые партии дизельного топлива на американский рынок до 3 ноября. Вице-премьер Александр Новак пояснил, что морская транспортировка грузов через Атлантический океан обычно занимает около двух недель. При этом сроки могут измениться из-за погоды и других условий перевозки. Российская сторона надеется уложиться в обозначенный период, но не гарантирует прибытие судов к конкретной дате. После телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа американский президент сообщил о планах поставки более 300 тысяч тонн российского дизеля с последующим увеличением объёмов в ноябре. Для проведения соответствующих операций Министерство финансов США выдало временное разрешение, позволяющее осуществлять сделки с российским топливом.