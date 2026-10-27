В России рассчитывают доставить дизельное топливо в США до 3 ноября

Россия рассчитывает, что дизельное топливо поступит на американский рынок в течение ближайших 10–14 дней. Однако точные сроки зависят от условий перевозки, в том числе от погоды. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в интервью «Первому каналу».

Зампред правительства пояснил, что транспортировка груза через Атлантический океан в среднем занимает около двух недель. При этом погодные условия могут повлиять на продолжительность морского перехода.

Журналисты также поинтересовались, удастся ли доставить топливо в Соединённые Штаты до 3 ноября. Вице-премьер ответил коротко: «Надеемся».

Российская сторона рассчитывает уложиться в обозначенные сроки, но пока не гарантирует прибытия груза к указанной дате.

Напомним, после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа Москва и Вашингтон достигли договорённостей о поставках российского дизельного топлива. Американский президент заявил, что Россия направит на рынок более 300 тысяч тонн горючего, а в ноябре планируется поставить ещё 500 тысяч тонн. Для реализации договорённостей Минфин США выдал временное разрешение на операции с российским дизелем.

Ранее портал Life.ru писал, что в Соединённые Штаты была направлена первая партия российского дизельного топлива. Судно Agioi Fanendes, ходящее под мальтийским флагом, 22 октября приняло на борт 40 тысяч тонн топлива в порту Приморск и взяло курс к берегам Америки. Ожидается, что танкер прибудет в Нью-Йорк 7 ноября. Завтра, 28 октября, планируется отправить уже четвёртый танкер с российским дизельным топливом.