Новак назвал дату отправки четвёртого танкера с российским дизелем на экспорт

Четвёртый танкер с российским дизельным топливом отправится на мировой рынок уже 28 октября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Речь идёт о новых экспортных поставках, которые Россия начала после смягчения ограничений на вывоз нефтепродуктов.

«Мы ожидаем двадцать восьмого числа», — сказал он в кулуарах саммита Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ), отвечая на вопрос о том, когда отправится на экспорт четвёртый танкер.

Зампред правительства также заявил о готовности Москвы восстановить поставки природного газа в европейские страны, если те выразят соответствующее желание.

Отправка новых партий дизеля стала возможной после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых 9 октября. Ранее Новак сообщал, что Россия рассчитывает постепенно восстановить прежние объёмы экспорта топлива к концу года. При этом российские предприятия намерены обеспечивать зарубежных покупателей без ущерба для внутреннего рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия может экспортировать до 500 тысяч тонн дизельного топлива уже в октябре. Новак пояснял, что правительство смягчило ограничения на зарубежные поставки с учётом потребностей российских потребителей. Первый танкер с 40 тысячами тонн топлива вышел из порта Приморск 22 октября. Его прибытие в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.